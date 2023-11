Scioperano gli ispettori del lavoro, tra carenze di organico e gap salariali

. Landini: “Governo investa su chi combatte l’illegalità nel lavoro”. Come Cgil, nell’ambito della mobilitazione di questi mesi, stiamo chiedendo un investimento straordinario sul pubblico, per garantire servizi e diritti alla cittadinanza”. Ad affermarlo, in una nota, il segretario generale della Cgil,proclamato per il 30 ottobre dal personale Inl, in presidio davanti alle Prefetture di tutta Italia.

“Le attività svolte ogni giorno dall’Ispettorato – ha scritto oggi Landini – sono essenziali per la tutela di lavoratrici e lavoratori, vessati da varie forme di illegalità e assenza di norme sulla rappresentatività sindacale, che ne condizionano e limitano l’esercizio di diritti”.

