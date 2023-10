Scholz: Condanniamo attacco terroristico di Hamas contro Israele

"Il messaggio centrale dell'Unione europea è: condanniamo con la massima fermezza l'attacco terroristico di Hamas contro Israele e i numerosi cittadini israeliani che di conseguenza sono morti o sono stati rapiti. E siamo solidali con Israele.

Israele ha il diritto di difendersi. E questo è qualcosa che è stato concordato congiuntamente anche dalle Nazioni Unite e dal Consiglio europeo", le parole del cancelliere tedesco Scholz nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

