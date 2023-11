Schillaci, a breve decreto fondi piano oncologico nazionale

"Firmerò a breve il decreto per la ripartizione del Fondo per il Piano oncologico nazionale, che prevede 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2023 al 2027". Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenuto al Quirinale alla presentazione dei giorni della ricerca dell'Airc. Ogni anno in Italia, ha ricordato ,"sono diagnosticati 350mila nuovi casi di cancro. È una sfida per i servizi sanitari non solo in Italia ma in Europa".

Il Piano oncologico nazionale, ha spiegato Schillaci, è un documento"atteso da tempo, che ha la finalità di abbattere le tante differenze nell'accesso alle cure oncologiche che sono presenti sul nostro territorio nazionale e che rappresentano una violazione grave e dolorosa del principio di equità a cui si ispira il nostro Servizio Sanitario".

Il Piano oncologico nazionale"testimonia l'attenzione del Governo, e del Ministero della Salute, verso una patologia che rappresenta a tutt'oggi la seconda causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari, ovvero circa un quarto di tutte le cause di morti e, soprattutto, un terzo delle morti prevenibili", ma nella lotta al cancro, ha concluso,"c'è bisogno del grande impegno della comunità scientifica e del Servizio Sanitario Nazionale, con la fattiva...