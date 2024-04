Schick rinato in Bundesliga: il titolo con il Bayer è vicino per l'uomo dei gol nel recuperoCheikh Sarr vittima di razzismo in Spagna:"Mi urlavano 'corri, fottuto n...o'"In Serie A solo tre allenatori sono certi al 100% di non cambiare club in estate. Sono di più quelli già certi di andare via: ci sarà una rivoluzione mai vista primaIn Serie A solo tre allenatori sono certi al 100% di non cambiare club in estate.

Sono di più quelli già certi di andare via: ci sarà una rivoluzione mai vista primaPiazza Affari, approfondimenti sulla geopolitica del mercato dei calciatori, un focus di riguardo su tattiche, match, coppe e campionati di A,B e

Bayer Leverkusen, altra vittoria nel recupero e +13 sul Bayern Monaco: la decide SchickIl Bayer Leverkusen non si ferma più. Un'altra vittoria in rimonta, un'altra...

Bayer Leverkusen-Hoffenheim 0-0 LIVE: diretta, aggiornamenti in tempo reale 27ª giornata BundesligaRicevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Bayer 04 Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim live su 30/03/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Bundesliga, il 25° turno: oggi tocca alla capolista Bayer affrontare in casa il WolfsburgSaranno tre le gare di questa domenica e valide per la 25a giornata del campionato tedesco. Dopo la pioggia di gol di ieri del Bayern quest'oggi toccherà alla capolista Bayer Leverkusen scendere in c

Bundesliga, il Bayer Leverkusen non si ferma: sbancata Friburgo e di nuovo +10 sul BayernGiocata anche la prima delle due partite domenicali di Bundesliga, con un'altra vittoria del carro armato Bayer Leverkusen, sempre più primatista. Eppure la sfida sul campo del Friburgo non è andata

Bundesliga, oggi tocca alla capolista Bayer Leverkusen: il BVB ospita l'EintrachtOggi tocca alla capolista. Dopo il successo roboante del Bayern Monaco di ieri, è il turno del Bayer Leverkusen scendere in campo per risistemare le distanze in classifica. La squadra di Xabi Alonso

Bundesliga, il Bayer Leverkusen continua a vincere: 2-0 al Wolfsburg, Bayern sempre a -10Il turno di Bundesliga si chiude con il match del Bayer Leverkusen che, ça va sans dire, conquista i 3 punti. Battuto tra le mura amiche il Wolfsburg, con il punteggio di 2-0. Match in discesa per la

