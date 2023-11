Schianto al ritorno dal party di Halloween: due ragazzi morti e dodici feriti a Milano

Il 26enne, che era alla guida di una Peugeot, con a bordo in tutto sei ragazzi tra i 18 e i 26 anni, è morto sul colpo, mentre il 24enne è deceduto un'ora dopo il ricovero in ospedale in gravi condizioni. A causare l’incidente, con un primo tamponamento, è stata una Golf guidata da un giovane di circa 30 anni, che è risultato positivo all'alcoltest e senza patente, come hanno stabilito le indagini della Polizia locale.

