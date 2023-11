Scherzo a Meloni, come due comici russi hanno aggirato la sicurezza fingendosi leader africani

«Ma i veri comici sono quelli che stanno criticando Giorgia Meloni», gli ha risposto l'azzurro Maurizio Gasparri. Perché «dalla telefonata emerge la coerenza di Meloni», hanno ribadito il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari e il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti. Scherzo Meloni, le reazioni politiche Per la Lega «non sarà uno scherzo di dubbio gusto a ridimensionare i risultati e la credibilità» di Meloni.

