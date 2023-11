Scelta di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all’offerta economica equivalente.Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica). Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso. Con il tuo consenso, noi e alcune tra- inserzionisti nonché intermediari del mercato pubblicitario di volta in volta coinvolti -, potremo mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e serviz





IOdonna » / 🏆 9. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Una dottoressa radiata dall'ordine dei medici inglese a causa della sua condotta violentaUna vicenda iniziata anni fa che si conclude. Una dottoressa, Karen Clark, è stata radiata...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Dottoressa tirocinante si dichiara malata e lavora in due ospedali distanti 200 km tra loroUn medico del servizio sanitario nazionale inglese ha intascato quasi 10.000 sterline di...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Sui social infermiera beve da pitale e dottoressa seminuda, valanga di polemicheDopo il caso Urtis, continua la battaglia dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate: 'Fermatevi, così sminuite professione'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Juve, Miretti la vittoria di Allegri: la scelta della società tra passato e futuroIl primo gol, subito pesante. Fabio Miretti ha dovuto aspettare tanto per trovare la prima rete con la maglia della Juventus, ma ha scelto una notte speciale per festeggiare. Quella della partita contro

Fonte: cmdotcom - 🏆 39. / 51 Leggi di più »

Fiorentina-Juventus senza la Curva Fiesole, retroscena e precedenti della sceltaCome noto e comunicato ormai da un paio di giorni prima dell'incontro, la partita di stasera tra Fiorentina e Juventus (fischio d'inizio ore 20:45) si giocherà senza la presenza dei gruppi organizzat

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Carolyn Smith: «Da otto anni il tumore si nascone e poi torna, ma io combatterò fino alla fine»«Ho la disciplina della ballerina e all'intruso dico: 'Hai sbagliato persona, io ti...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »