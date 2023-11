Scelta di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all’offerta economica equivalente.Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

CORSPORT: Ezio Capuano: 'Mi sento Robin Hood, ma ai miei giocatori urlo: vi squarto'L'allenatore del Taranto: 'Quando rivedo certi video mi vergogno, perché quello non sono io: è il mio gemello scemo'

Fonte: CorSport

MEDİASETTGCOM24: Saman Abbas, il fratello: 'Ero come loro, ora mi sento italiano'Il fratello di Saman Abbas, Ali Heider, ha detto nella sua testimonianza davanti ai magistrati di essere 'cresciuto come la mia famiglia, ma adesso mi sento italiano'. Rispondendo alla domanda sul motivo per cui inviò ai suoi familiari la f...

Fonte: MediasetTgcom24

LİBERO_OFFİCİAL: Luciano Spalletti, doccia gelata per il Ct: "Mi sento argentino", chi lo scaricaMatias Soulé giocherà per l’ Argentina quando ci sarà da vestire la maglia della nazionale. In prestito dalla Juve al Fro...

Fonte: Libero_official

CMDOTCOM: Cagliari, Pavoletti: 'Non mi sento finito, sono forte di testa grazie al tennis'All’indomani di Cagliari-Frosinone 4-3, Leonardo Pavoletti è intervenuto in diretta su Radio-Tv Serie A con Rds. Queste le sue parole: SUI GOL NEL RECUPERO CON BARI E FROSINONE - “Si

Fonte: cmdotcom

LEGGOİT: Belen: «Sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo»«Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo...

Fonte: leggoit

VANİTYFAİRIT: Benjamin Mascolo: «La droga è stata un'evasione, ora che ne ho parlato mi sento libero»Dopo aver raccontato le dipendenze e i tormenti a parole, il cantante sceglie di metterli in musica nel nuovo ep Il mio miglior nemico. E ne approfitta per rivivere la fine dell'amore con Bella Thorne, il suo nuovo rapporto con Fede e con l'onestà

Fonte: VanityFairIt