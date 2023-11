Scelta di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all’offerta economica equivalente.Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

Lecce, D'Aversa al Corriere dello Sport: 'Il nostro obiettivo è sempre stato la salvezza'Dopo una partenza da big il Lecce ha pian piano rallentato la sua corsa, mettendo in archivio cinque partite senza vittorie. Ad analizzare il momento dei salentini ci pensa il tecnico Roberto D'Aversa

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

Assedio a Gaza City: le truppe israeliane avanzano, l'obiettivo è controllare il cuore della StrisciaNetanyahu ordina: «Via alla terza fase della guerra». Escluso un cessate il fuoco

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

Real Madrid, obiettivo nuovi Galacticos: sarà assalto a Mbappé e HaalandEl Chiringuito TV ha lanciato una nuova indiscrezione: il Real Madrid, la prossima estate, proverà a prendere Kylian Mbappe e Erling Haaland. L&39;obiettivo è quello di costruire una squadra

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

Borussia Dortmund, si punta un ex obiettivo dell'InterTrevoh Chalobah, difensore del Chelsea, è stato offerto al Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dalla Bild, la dirigenza giallonera ha messo nel mirino l&39;ex obiettivo anche dell&39;Inter

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

Napoli, concorrenza dal Barcellona per un grande obiettivo in attaccoSecondo quanto riferito dal quotidiano catalano Sport, il Barcellona si starebbe interessando all'attaccante Santi Gimenez del Feyenoord che tanto piace anche al Napoli.

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

Il Milan a caccia di un mediano: occhi sull'obiettivo dell'InterCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più »