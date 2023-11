Scelta di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all’offerta economica equivalente.Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

CMDOTCOM: Probabili formazioni Serie A, 11ª giornata: la scelta su Immobile, chance per JovicArchiviata la parentesi di Coppa Italia che per le big ha concesso di fatto una settimana lunga di lavoro più unica che rara in questo concentratissimo calendario torna in campo a partira da questa

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

VANİTYFAİRIT: Giornata mondiale contro la violenza, «Pronto mi ha picchiata», una giornata con le operatrici del 1522Il numero di telefono antiviolenza e stalking per le donne è 1522: la telefonata da fare – anche anonima – per chi subisce o vuole aiutare qualcun’altra. Abbiamo passato una giornata con le operatrici del centralino

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

LEGGOİT: Cornetti gratis appesi alla saracinesca del bar: «Prendine se ne hai bisogno». In due giorni tutto esaurito«Prendine se ne hai bisogno», è questa l'iniziativa del titolare di un bar...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

CMDOTCOM: Soulé show, idolo a Frosinone: la scelta della Juve per gennaio20 anni e tanta voglia di impressionare. Matias Soulé ha cominciato la stagione al Frosinone con un&39;idea chiara in testa. Vuole far capire a tutti che, dopo gli assaggi di Serie A con la Juventus,

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Reggiana, Salerno su Portanova: 'Dispiaciuti che la nostra scelta abbia creato divisioni'Dopo alcuni mesi di silenzio Carmelo Salerno, presidente della Reggiana, è tornato a parlare. E lo ha fatto con una conferenza stampa durante la quale ha affrontato tutti i temi dell'universo granata

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

IODONNA: A 'Matrimonio a prima vista 8' gli ultimi giorni di convivenza prima della scelta finaleManca davvero pochissimo alla conclusione dell'ottava stagione di Matrimonio a prima vista, in onda ogni mercoledì alle 21.20 su Real Time. In attesa del finale dove in cui le coppie decideranno se divorziare o restare sposati, questa sera è ora di scoprire come procedono le convivenze.

Fonte: IOdonna | Leggi di più »