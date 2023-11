Scelta di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all’offerta economica equivalente.Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica). Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso. Con il tuo consenso, noi e alcune tra- inserzionisti nonché intermediari del mercato pubblicitario di volta in volta coinvolti -, potremo mostrarti pubblicità personalizzata , misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e serviz





Leggi di più: IODONNA » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

MEDİASETTGCOM24: Susanna Biciocchi, spazzina e laureanda in farmaciaʼÈ un lavoro semplice e onesto, quello che dovrebbero cercare tutti. Aiuto a rendere Roma più decorosaʼ racconta così ai microfoni di Tgcom24, Susanna Biciocchi.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Susanna Biciocchi, spazzina e laureanda in farmacia: 'Sono orgogliosa di questo lavoro'ʼÈ un lavoro semplice e onesto, quello che dovrebbero cercare tutti. Aiuto a rendere Roma più decorosaʼ racconta così ai microfoni di Tgcom24, Susanna Biciocchi.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

CORRİERE: Bayer, il colosso della chimica e della farmacia in rosso per tassi e glifosatoNel trimestre perdita di 4,56 miliardi. Il ceo Bill Anderson: «Ci concentreremo su quanto necessario per la nostra missione, sbarazzandoci di tutto il resto». Annunciata una «significativa riduzione della forza lavoro».

Fonte: Corriere | Leggi di più »

DONNAMODERNA: In farmacia per ridurre la povertà sanitariaI dati sulla povertà sanitaria in Italia sono preoccupanti: l'iniziativa 'In Farmacia per i bambini' aiuta chi in difficoltà e sensibilizza

Fonte: DonnaModerna | Leggi di più »

ADNKRONOS: Salute, Podestà (Food Allergy Italia APS): 'Adrenalina in farmacia e luoghi pubblici contro anafilassi'La presidente dell'associazione di pazienti chiede di rendere disponibili gli auto-iniettori salvavita in luoghi pubblici

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

CALCİOMERCATOİT: “Meglio altre piazze”, Napoli scartato: la scelta di ConteCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più »