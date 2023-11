Scelta di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all’offerta economica equivalente.Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica). Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso. Con il tuo consenso, noi e alcune tra- inserzionisti nonché intermediari del mercato pubblicitario di volta in volta coinvolti -, potremo mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e serviz

:

MEDİASETTGCOM24: Sciopero, Meloni: 'Precettazione scelta condivisa, non politica'Cosa succederà se i sindacati ignoreranno le indicazioni della Commissione di garanzia e la precettazione ipotizzata dal ministro Salvini? A regolare ...

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Accordo sugli ostaggi, media: 'Non c'è ancora il sì di Israele, sta negoziando'Sono ore convulse, ancora una volta, sulla possibile liberazione di alcuni se non tutti gli ostaggi. Le indiscrezioni circolano con insistenza da più ...

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Il virus Sars-CoV-2 ancora presente in ItaliaI dati aggiornati mostrano che il virus Sars-CoV-2 è ancora presente in Italia con oltre 26 milioni di casi dall'inizio della pandemia. Durante la stagione influenzale, gli anziani e i fragili sono a rischio di complicanze per la salute a causa della diffusione del Covid-19. La prevenzione è fondamentale per proteggere se stessi e le persone vulnerabili.

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Bruxelles non prevede la recessione in Ue come Draghi, intanto l'Italia rallenta ancoraPrevisioni economiche d'autunno: solo +0,6% per tutta l’Ue, ma non concorda con l’ex premier. Per Roma la stima sul Pil scende a +0,7% nel 2023, e il deficit s…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Salgono ancora i tassi dei mutui, restano al palo gli interessi sui contiAncora rialzi per i tassi dei mutui. Lo comunica l’Abi, l’associazione delle banche italiane, che diffonde i dati relativi al mese di ottobre. Gli interessi medi sono saliti il mese scorso al 4,37% contro il 4,2% di settembre.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

IODONNA: Preferenze di profilazione pubblicitaria e del contenutoLa sigla sta per “Trasformatore Generativo Pre-addestrato” ed è un sistema di conversazione e scrittura basato sull’apprendimento automatico. iO Donna l’ha intervistato a proposito di generazioni

Fonte: IOdonna | Leggi di più »