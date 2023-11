Scandalo sul concorso per agenti forestali in Sicilia

Infatti, è scoppiato uno scandalo sul concorso che bandiva 46 posti da agenti forestali. Il figlio dell'ex capo della Forestale siciliana risulta essere arrivato primo in graduatoria con un punteggio eccezionale. Tuttavia, un programma televisivo solleva dubbi sull'esito della selezione. Inoltre, una delle domande del concorso era impossibile da rispondere correttamente.

Non è il solo tra i primi classificati ad essere coinvolto in polemiche, infatti anche il nipote di un ex assessore comunale di Palermo è presente nella graduatoria

