Scandalo nel centro di detenzione amministrativa di Milano

È una vicenda che ha dell'incredibile. Non soltanto per lo stato delle cose già al centro di varie denunce e per la natura del centro, che è di fatto un luogo di detenzione amministrativa, dove si rinchiudono gli stranieri senza permesso di soggiorno, indipendentemente dal fatto che abbiano commesso reati o meno, quindi una specie di carcere gestito però in modo informale, ma senza le tutele del carcere vero e proprio.

E qui casca l'asino: i gestori del Cpr di Milano sono noti da tempo tanto alle autorità quanto alle organizzazioni per i diritti umani. La società che gestisce il centro, la Cpr Service, è attiva nel settore da quando, nel gennaio del 2022, ha comprato il ramo d'azienda della detenzione amministrativa da una società di Salerno, la Cpr Salerno. Prima di arrivare a questo punto, la società è finita sotto indagine in diverse procure d'Italia. Prima a Salerno dove però le denunce di alcuni ospiti per maltrattamenti e violenze non hanno avuto seguito, poi a Roma, dove nel 2014 denunciava come "da mesi viene negato ogni diritto agli immigrati ospiti in Irpinia. I corsi di italiano previsti dagli accordi non sono stati più organizzati. Gli ospiti delle strutture irpine vivono nel degrado e nell'abbandono senza alcuna assistenza sanitaria"





fattoquotidiano » / 🏆 45. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Inghilterra-Italia, la moviola: Turpin, ma cosa combini? Phillips da espulsioneGli episodi più discussi della sfida tra gli azzurri e gli uomini di Southgate

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Nel Cpr di Milano si vive come zombie sotto effetto di psicofarmaci: la denuncia delle associazioniLe immagini mostrano le condizioni in cui versano gli alloggi e il cibo scaduto, con insetti, e dai racconti emerge la mancanza di attività proposte.

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Al Cpr di Milano cibo coi vermi ai migrantiLo ha reso noto l'associazione Naga presentando un dossier al quale ha lavorato per un anno attraverso o accessi civici, cartelle cliniche, testimonianze, avvocati e ricorsi al Tar

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »

De Laurentiis sullo scandalo scommesse: 'Tengo molto al lecito, il Napoli sorveglia gli atleti'È un Aurelio De Laurentiis a tutto tondo quello che ha incontrato oggi i giornalisti a Castel Volturno (per le dichiarazioni al completo, clicca qui). Il presidente del Napoli, tra le altre cose, si

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Stop auto in centro a Milano, Sala: E' una piccola cosa, da lì ci allargheremo(Agenzia Vista) Milano, 19 ottobre 2023 Il sindaco di Milano Beppe Sala parla della riforma della...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Milano-Cortina 2026, Fontana: Investiti 600 milioni euro, opere in linea coi tempi(Agenzia Vista) Milano, 20 ottobre 2023 Milano-Cortina 2026, Fontana: Investiti 600 milioni di...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »