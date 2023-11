Scandalo in OpenAI: il cofondatore Sam Altman lascia l'azienda

La vicenda che negli ultimi giorni ha coinvolto OpenAI, la più importante società al mondo a occuparsi di intelligenza artificiale, e Sam Altman, il suo cofondatore e amministratore delegato, è stata definita da molti osservatori del mercato tecnologico come una delle più rocambolesche degli ultimi anni, e potrebbe avere conseguenze notevoli tanto sull’azienda quanto sullo sviluppo futuro delle tecnologie di intelligenza artificiale (AI).

dal consiglio di amministrazione dell’azienda tra enormi polemiche e con poche spiegazioni, e questa decisione ha generato enormi sommovimenti all’interno di tutto il settore tecnologico statunitense: tra le altre cose, c’è stato un ammutinamento generale tra i dipendenti e OpenAI ha rischiato di fallire nel momento del suo massimo success





Sam Altman rimosso dal suo incarico di CEO di OpenAISam Altman, cofondatore e CEO di OpenAI, è stato rimosso dal suo incarico, causando sorpresa e confusione all'interno dell'azienda e tra i suoi partner come Microsoft.

Come cambierà OpenAi (e ChatGpt) dopo le dimissioni del fondatore Sam AltmanChiunque oggi sarà chiamato a guidare OpenAi dovrà mettere ordine e confini a ChatGpt. Qualcuno ricorda quando Steve Jobs fu mandato via da Apple. A posteriori non fu una scelta sbagliata.

Il ritorno di Sam Altman come ceo di OpenAIOpenAI ha annunciato di aver raggiunto un accordo per il ritorno di Sam Altman come ceo con un nuovo consiglio di amministrazione. Dopo la decisione del cda di licenziare Altman, centinaia di dipendenti di OpenAI avevano minacciato di lasciare l'azienda.

Sam Altman torna come CEO di OpenAIDopo appena quattro giorni dal licenziamento, OpenAI, la società di intelligenza artificiale che controlla il sistema ChatGPT ha annunciato il ritorno del cofondatore Sam Altman alla carica di amministratore delegato. I punti poco chiari della vicenda

Lettera di ricercatori interni a Open AI causa dell'allontanamento di Sam AltmanUna lettera firmata da ricercatori interni a Open AI, che esprime preoccupazione riguardo a una nuova intelligenza artificiale, sarebbe la causa dell'allontanamento temporaneo di Sam Altman, fondatore e Ceo della società.

Licenziato l'amministratore delegato di OpenAISam Altman, il fondatore di OpenAI, è stato licenziato a causa di mancanza di sincerità nelle sue comunicazioni.

