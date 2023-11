Sassuolo, Boloca ha estimatori in Premier League: scout del West Ham sulle sue tracce

Sono due ottimi club"Inter, via alla trattativa per il rinnovo di Lautaro: l'agente atteso a MilanoAusilio punge ancora Lukaku:"Con lui mancate educazione e rispetto".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CALCIOMERCATOIT: Boloca fa impazzire le big: maxi intreccio in Serie A, il Sassuolo gongolaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Polemiche in Premier League, l'IFAB dice ancora no agli audio del VAR in diretta(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Ancora polemiche sul Var, questa volta in Premier League, ed ancora un diniego alla diffusione degli audio in diretta. Lo ribadisce l'International Football Association Board i

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: Flop Antony: è il più grande spreco di denaro nella storia della Premier LeagueIl brasiliano non sta facendo molto per giustificare una sua presenza nell'11 titolare. E quei 100 milioni sborsati all'Ajax pesano sempre di più.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Juve-Berardi: la pazza idea del Sassuolo per lasciarlo partireFrasi pubbliche di circostanza a parte, la Juve continua a marcare stretto Mimmo Berardi. Il vero grande obiettivo per il mercato di gennaio è ancora la stella del Sassuolo. Che attende però

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: Locatelli al centro della Juve: rinnovo vicinoPedina imprescindibile della Vecchia Signora, l'ex Sassuolo si avvicina a grandi passi verso il prolungamento.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Asllani e quella 'mezza voce': lo scambio Inter-Sassuolo era pronto, ecco com'è andataVe l&39;abbiamo raccontato puntualmente nel corso dell&39;estate, ma adesso è utile riavvolgere il nastro e scandagliare le parole di Kristjan Asllani, centrocampista dell&39;Inter subentrato

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕