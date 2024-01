Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, colpita da un melanoma maligno

Dopo aver colpito Carlo III alla prostata e la consorte del futuro re d’Inghilterra William, Kate Middleton, all’addome, la malattia si abbatte anche su Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta II.

La duchessa di York, che mantiene il titolo nonostante il divorzio, è tornata nel Regno Unito dopo qualche giorno di cure e un periodo di «riposo in Austria», in seguito a una mastectomia per un tumore al seno (otto ore sotto i ferri e quattro giorni di terapia intensiva). E a distanza di appena sei mesi dalla prima brutta notizia ne riceve un’altra: questa volta si tratta di un melanoma maligno. «Un vero shock ma rimango positiva» ha scritto sul suo profilo Instagram la duchessa di 64 anni. Resta sudi morale, Fergie, come venne ribattezzata in gioventù dai tabloid, confidando che la malattia possa essere stata individuata in una fase inizial





