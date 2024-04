Sara Errani si qualifica ai quarti di finale del torneo WTA Bogotà

Sara Errani batte in tre set la spagnola Sara Sorribes Tormo e si qualifica ai quarti di finale del torneo WTA Bogotà. Dopo una partita combattuta, Errani vince con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4. Nel prossimo turno affronterà la vincitrice tra Laura Pigossi e Irina Bara.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Eurosport_IT / 🏆 27. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Cocciaretto (singolare) ed Errani (doppio) in finale al Wta 125 di CharlestonCHALLENGER CHARLESTON - Nel WTA 125 in South Carolina Cocciaretto supera in due set la belga Minnen e sabato dovrà vedersela per il titolo con la russa Shnaider

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Cinque tornei LIVE su Sky questa settimana: dove vedere in tv e streamingDa Marrakech a Bogotà, tutti i tornei ATP e WTA anche in streaming su NOW

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Annalisa madrina del Roma Pride 2024: «Sinceramente orgogliosissima»Sarà Annalisa la madrina del Roma Pride 2024 e sarà presente alla Grande...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Errani-Paolini, come e perché funziona la coppia in semifinale a MiamiSono una lo specchio dell'altra. Sara e Jasmine si giocheranno l'accesso in finale contro le americane Kenin e Mattek-Sands, con chance di vittoria del torneo. E, guardando più in là, anche di medaglia alle Olimpiadi. Ecco i loro segreti

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Miami: Paolini-Errani non sbagliano e volano in semifinale nel doppioLe azzurre hanno strapazzato Alexandrova e Khromacheva (6-2 6-2). Nel singolare, dopo Rybakina-Azarenka l'altra sfida che deciderà le finaliste sarà tra le Collins e proprio la russa Alexandrova

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Errani/Paolini si fermano ad un passo dalla finale: fuori al match tie-break contro Kenin/Mattek-SandsMASTERS MIAMI - Fuori a testa alta il duo azzurro composto da Sara Errani e Jasmine Paolini: 6-7(2), 6-4, 10-1 il risultato della semifinale a favore della copp

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »