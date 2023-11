Sanzioni per Enel, Eni, Acea e Dolomiti per aumenti unilaterali dei prezzi

Nel caso della sanzione ad Enel, pari a 10 milioni, è la prima volta che si applica il massimo della pena da quando è stato modificato il Codice del Consumo. Dal 10 agosto al 30 giugno 2023. Nonostante ciò, secondo l’authority, le società hanno inviato agli utenti lettere con le quali comunicavano l'aumento dei prezzi delle bollette nel periodo citato.

In particolare, Enel ed Eni hanno modificato unilateralmente i prezzi di fornitura a oltre 4 milioni di consumatori sulla base di clausole contrattuali che consentono alle stesse società di decidere a propria discrezione se e quando modificare le tariffe una volta scaduti i prezzi dell’offerta economica scelta. Eni ha ricevuto una sanzione di 5 milioni. Acea e Dolomiti, invece, hanno stabilito che le comunicazioni di modifica unilaterale dei prezzi, inviate prima dell’entrata in vigore del divieto, sarebbero state considerate nulle. Queste società hanno quindi aumentato i prezzi prima della scadenza e, nel caso di Acea, con modifiche unilaterali. Per tali ragioni sono state imposte, rispettivamente, sanzioni di 560mila euro e 50mila euro

CORRİERE: Sanzioni per aumenti delle bolletteL’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato sanzioni per oltre 15 milioni di euro nei confronti di Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia.

