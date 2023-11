Sanzioni per aumenti delle bollette

Scattano le sanzioni dell’Antitrust per aumenti delle bollette. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato sanzioni per oltre 15 milioni di euro nei confronti di Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia .

Secondo l’Autorità guidata da Roberto Rustichelli le sei società hanno adottato pratiche commerciali aggressive condizionando i consumatori ad accettare modifiche in aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, in contrasto con la protezione normativa derivante dall’articolo 3 del Decreto Aiuti bi

:

ROMATODAY: Multe pesanti per sei società di energia in ItaliaL'Antitrust ha comminato multe pesanti per oltre 15 milioni di euro a sei società di energia in Italia, tra cui Enel energia e Eni Plenitude , per pratiche commerciali aggressive che hanno condizionato i consumatori ad accettare aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e del gas.

Fonte: romatoday | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Energia, missionari e ambientalisti contro maxi oleodotto africano progettato dalla Total, distruggerà le tombLa distruzione annunciata delle tombe degli antenati oltre che aree di foresta vergine messe...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

SOLE24ORE: Packaging, Lumson presenta il suo primo Bilancio di sostenibilitàOltre 800 tonnellate di rifiuti riciclati, quasi 600 tonnellate di materiale riciclato impiegato e più di 300 kWh di energia auto-prodotta tramite pannelli solari

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

LEGGOİT: La star per adulti rivela: «Lavoro nel sex club più famoso d'Europa e tutti devono rispettare una regola preciInka Nevala è una delle più famose performer sexy all'interno di una delle...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

İLGİORNALE: Guerra Israele-Hamas, truppe delle Idf nel parlamento di Gaza CityLa guerra tra Israele e Hamas è giunta al 39esimo giorno. Il portavoce militare ha fatto sapere che, tra aviazione e truppe di terra, le Idf hanno effettuato '4.300 attacchi. ➡️

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: L'omaggio delle stelle al leone di LadispoliAnche le stelle rendono omaggio al leone di Ladispoli, divenuto famoso per aver eluso la sorveglianza del circo in cui si trovava nel pomeriggio di sabato 11 novembre e aver vagabondato per la città: il Gruppo Astrofili di Palidoro (Fiumicino) ha infatti deciso di dare il nome di Ladispoli a un ammasso di stelle che trova posto proprio all'interno...

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »