Sanremo Giovani, i 49 cantanti e gruppi in corsa per il Festival 2024

Sono 49 i cantanti e i gruppi ammessi alle audizioni per Sanremo Giovani e in corsa per la partecipazione al Festival 2024. La Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha completato oggi la prima fase del proprio lavoro con la selezione dei 49 artisti ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno presso la Sala A di Via Asiago.

Al termine delle audizioni saranno 8 quelli che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023 in onda, in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2, dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 13 dicembre. A questi 8 artisti si aggiungeranno i 4 provenienti da Area Sanremo che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai. Solo i primi 3, in base al Regolamento, accederanno nella veste di Big, alla 74a edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo.

Nella lista dei 49 ci sono anche altri artisti giovani già abbastanza noti nell'ambiente musicale, come il gruppo fiorentino bnkr44, in audizione con 'Effetti speciali' (Puro Srl), o Alex Wyse, giovane cantautore di Como, tra i concorrenti di 'Amici' 2022, che conta oltre 50 milioni di streaming sulle piattaforme digitali e si presenta con il brano 'La mia canzone per te' (A1 Entertainment). headtopics.com

Universal Music guida la classifica delle etichette con 12 artisti, seguita da Sony Music con 6 a da Warner con 2 artisti. Tra le etichette indipendenti in testa c'è Believe con 4 artisti, seguita da Sugar con 2 e da Carosello e Artist First con un artista ciascuna.

Nell’edizione 2023 di Sanremo Giovani, la quinta sotto la direzione artistica di Amadeus, sono state 564 le richieste di partecipazione pervenute: 202 partecipanti provenienti dal Nord Italia (181 singoli e 21 gruppi), 197 dal Sud (189 singoli e 8 gruppi) e 155 dal Centro (140 singoli e 15 gruppi). La Regione che ha presentato il maggior numero di iscrizioni è il Lazio con 100 partecipanti, 91 singoli e 9 gruppi. Seguono la Lombardia (89) e la Sicilia con 62 proposte. headtopics.com

