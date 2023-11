Sanremo Giovani 2023, i 49 cantanti che partecipano per arrivare al Festival

Sono 49 i cantanti e i gruppi ammessi alle audizioni per Sanremo Giovani e in corsa per la partecipazione all’edizione 2024 del Festival. La Commissione Musicale, presieduta da Amadeus in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis ha completato lo scorso 27 ottobre la prima fase del proprio lavoro, con la selezione dei 49 artisti ammessi alle audizioni dal vivo.

Il gruppo dei 49 artisti selezionati è composto da 43 singoli (14 donne e 29 uomini) e 6 gruppi.

A questi 8 artisti si aggiungeranno i 4 provenienti da Area Sanremo, coloro che verranno selezionati a fine novembre. Anche in questo caso, sarà la Commissione musicale Rai a occuparsi della selezione. headtopics.com

Nella lista dei 49 ci sono anche altri artisti giovani che sono già abbastanza famosi nell'ambiente musicale, come il gruppo fiorentino bnkr44, in audizione conAnche la milanese Cara, nome d’arte di Anna Cacopardo, è molto nota: nel 2020 è diventata assai conosciuta grazie al brano, ripubblicato con la collaborazione di Fedez. Grazie a qual successo, Cara ha ottenuto il disco d'oro e oltre 13 milioni di streaming su Spotify.

Nell’edizione 2023 di Sanremo Giovani (che è la quinta sotto la direzione artistica di Amadeus) sono state 564 le richieste di partecipazione pervenute. Come riporta, sono 202 partecipanti provenienti dal Nord Italia (181 singoli e 21 gruppi), 197 dal Sud (189 singoli e 8 gruppi) e 155 dal Centro (140 singoli e 15 gruppi). La Regione che ha presentato il maggior numero di iscrizioni è il Lazio, con 100 partecipanti, 91 singoli e 9 gruppi. headtopics.com

