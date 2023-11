Sanremo 2025, la 'ricetta' di Fiorello: 'Prendete Fedez e richiamate Fazio'

“Prendete Fedez e richiamate Fazio dal Nove: fate firmare una liberatoria dallaWarner, costa due lire…”. Sono i suggerimenti di Fiorello alla Rai per il Festival di Sanremo 2025, nel corso della conferenza-show per la presentazione della prossima edizione di ‘Viva Rai 2!’ dagli studi di Rai Radio in via Asiago.

“Poi - aggiunge Fiorello - ci sono le risorse interne della Rai, da Antonella Clerici a Carlo Conti… Dobbiamo pensare al futuro, oramai Sanremo 2024 è già fatto,Fiorello ironizza poi su TeleMeloni."La Rai, come la mamma, si ama: chiunque stia al governo, si ama”, afferma.

Fiorello, show alla presentazione di Viva Rai2: «Sanremo 2025? Prendete Fedez e richiamate Fazio dal Nove»Parte la seconda stagione di Viva Rai2. Lo show di Fiorello torna dal 6 novembre tutti i giorni,... Leggi di più ⮕

Fedez a ‘Che Tempo Che Fa’: «Lo scherzo di Fiorello? Se lui conducesse farei il direttore artistico»Da Sanremo con lo scherzo di Fiorello al dolore, fino al ricordo di Gianluca Vialli e... Leggi di più ⮕

Sanremo, Fabio Fazio candida Fedez e Fiorello per il Festival: la rispostaIl rapper dice sì, poi arriva il messaggio di Fiorello Leggi di più ⮕

Fiorello: «Sanremo 2025? Io lo farei condurre a Fazio e Fedez»Sanremo 2025? «Bisogna pensarci perché Amadeus non ci sarà e neanche io.... Leggi di più ⮕

Trapianti di cuore da maiali geneticamente modificati: «Sperimentazione clinica sull’uomo entro il 2025»È l’obiettivo a cui sta lavorando il professor Muhammad Mohiuddin, università del Maryland (Usa) autore dei primi due impianti del genere su uomo al mondo Leggi di più ⮕

È ufficiale, assegnata a Biella l’Adunata nazionale degli Alpini 2025Si svolgerà il 9-10-11 maggio e porterà in città migliaia di persone Leggi di più ⮕