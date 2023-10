Sanità: l’altalena da curare tra efficienza e controllo

on si possono avere tutti i benefici da elementi in equilibrio tra loro senza negoziare su qualcosa. Meglio eliminare slogan e posizioni semplicistiche. Uno utile all’analisi delle criticità del Sistema sanitario nazionale (SSN) dice così: non si può avere uovo, gallina e starsene al caldo. Cioè non si possono avere tutti i benefici da elementi in equilibrio tra loro senza negoziare su qualcosa.

A quante visite ambulatoriali prenotate non ci si presenta senza avvisare? Quante volte è sfruttata l’urgenza differita per saltare la lista d’attesa? Quante volte si va in Pronto Soccorso per necessità non urgenti?

che è un'economia speciale dentro il Paese, anzi dentro l'Europa, da considerare come l'insieme delle «regole della casa» prendendo in prestito le parole dell'ultimo libro di Giuseppe Morici che peraltro ricorda come in economia non sia solo questione di soldi. È indubbio che senza soldi non si fanno riforme e il governo ne ha stanziati di più.

Tutti vorrebbero che l’equilibrio tra domanda e offerta fosse perfetto e garantito dal sistema pubblico. Così ogni richiesta troverebbe disponibilità immediata, di massima qualità e preferibilmente sotto casaDomanda e offerta sono influenzate da vari fattori.

. La domanda incide sui sistemi pubblico (inclusa la libera professione intramoenia) e privato. Il tempo d'attesa dipende dal rapporto tra domanda e offerta. È intuitivo che le soluzioni non possano che essere due, e non mutualmente esclusive: 1) la disponibilità di offerta aumenta; 2) il controllo sulla domanda migliora.

in relazione a vari aspetti come, ad esempio, il riposo obbligato di 11 ore prima e dopo le guardie notturne. Questo è favorito da competitività salariale e percorsi di carriera con premialità per posizioni organizzative, possibilità esistente ma non applicabile in modo efficace.

