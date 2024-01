Sangiovanni: «Non avevo più nulla da dire e così non ho detto niente»

Maria (De Filippi) la sente «meno che in passato: mi sono estraniato dai contesti che vivevo prima». I vestiti color fluo non li indossa più e non mette neppure più lo smalto rosa sulle unghie, perché «oggi sono cresciuto, mi sento più maturo. In una sola parola: adulto».

I tormentoni Malibu e Farfalle - quelle nello stomaco - appartengono a un passato che sembra prossimo, ma che in realtà è remoto: «Il mio rapporto con la musica è cambiato: è tornato come in principio, quando entravo in studio solo se ne avevo bisogno. Ora vorrei che le mie canzoni fossero più vere, crude». Al Festival di Sanremo, dove dal 6 al 10 febbraio gareggerà tra i big con Finiscimi, Sangiovanni punta a spiazzare. A 21 anni il cantautore vincentino lanciato nel 2021 da Amici torna e racconta la crisi vissuta dopo il grande successo: «Ho dovuto riprendere la mia vita in mano senza sapere più dove fosse e dove fossi io. Non avevo più nulla da dire e così non ho detto niente», dic





ilmessaggeroit » / 🏆 19. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Sangiovanni: «Balliamo sulla fine di un amore»Il silenzio lungo un anno, il vuoto dopo la fine della relazione con Giulia Stabile, il ritorno in gara a Sanremo con Finiscimi, la fragilità che non va mai nascosta. Sangiovanni è cresciuto e qui si racconta per la prima volta

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Bollette, attenzione ai costi di recesso. Ecco come scegliere il fornitore sul mercato liberoLa scelta non è semplice anche perché non è facile capire le bollette

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Infine il Mes: tra Pd e 5 Stelle non funziona nullaUcraina, Nato, Israele, immigrazione: i due partiti hanno visioni costantemente opposte. È un mistero che il contismo, tattico e spregiudicato, sia diventato p…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Targa commemorativa a Gramsci: un gesto rivoluzionario?La destra, e non solo, ha la cultura dei monumenti e delle targhe commemorative: fanno fino e non impegnano. E, non avendo molto da pescare nel loro Pantheon, non possono che guardare in casa d’altri, e cominciare a distribuire memorabilia. Come nel caso della targa commemorativa alla clinica romana Quisisana, dove Antonio Gramsci morì nel 1937. Capisco chi loda la decisione del ministro della Cultura, ma mi è parsa assai meno rivoluzionaria di come sia stata interpretata da qualcuno.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Weekend dell'Epifania a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 gennaioCosa fare a Roma nel fine settimana

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Scelta di non dare il consenso alla profilazione pubblicitariaHai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all’offerta economica equivalente.

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »