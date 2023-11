Sampdoria, Radrizzani si defila. Manfredi a breve nuovo presidente

Manfredi arriverà a Genova oggi, per stare vicino alla squadra. Niente investitori al Ferraris, ma il numero uno 'in pectore' doriano si dedicherà al club. Il ruolo di Radrizzani invece pare essere sempre piùMilan, Ibrahimovic è tornato di moda, ma in che veste? Da tutore di Pioli sarebbe solo una mancanza di rispetto

Prime pagine giovedì 2 novembre: ‘Il caro Dusan’, ‘Inter e Juve, dite la verità’ e ‘Provaci ancora Kean’Inter, con l'Atalanta si accende anche il mercato: è la sfida di Scamacca, ma nel mirino c'è ScalviniInter, ag. Lautaro: 'Rinnovo? Nessun problema. Tutte le parti vogliono prolungare il contratto'

Cessione Milan a RedBird, è scontro totale per Elliott: Blue Skye viola gli accordi, la Corte minaccia sanzioni

TUTTOMERCATOWEB: Sampdoria, pieni poteri per Manfredi: contatti con due investitori in vista del mercato di gennaioIn casa Sampdoria Matteo Manfredi è pronto ad assumere pieni poteri in prima persona, soprattutto per quel che riguarda l'individuazione di un investitore che apporti capitali al fine di potenziare l

CMDOTCOM: Asllani e quella 'mezza voce': lo scambio Inter-Sassuolo era pronto, ecco com'è andataVe l&39;abbiamo raccontato puntualmente nel corso dell&39;estate, ma adesso è utile riavvolgere il nastro e scandagliare le parole di Kristjan Asllani, centrocampista dell&39;Inter subentrato

CMDOTCOM: Sampdoria, non c'è limite al peggio: il destino di Pirlo è a un bivio e qualcosa si è rotto tra Manfredi e RadrizzaniProprio vero, non esiste limite al peggio. Virtualmente retrocessi in Serie C dopo 11 giornate (9 punti raccolti ma soltanto 7 attribuiti in classifica pervia della penalizzazione iniziale) la Sampdoria

