Sampdoria, Pirlo a rischio. Riflessioni anche su Legrottaglie e Mancini

Non c'è solo Pirlo sotto la lente d'ingrandimento alla Sampdoria. Nelle scelte operate a giugno da Radrizzani (che aveva individuato proprio Pirlo dopo il 'no' di Grosso) ha fatto molto discutere anche la decisione di affidare la gestione societaria a Nicola, da luglio ds blucerchiato, vanno imputate le scelte di mercato - condivise con Radrizzani - e anche loro sono sulla graticola.

Milan, Ibrahimovic è tornato di moda, ma in che veste? Da tutore di Pioli sarebbe solo una mancanza di rispetto Prime pagine giovedì 2 novembre: ‘Il caro Dusan’, ‘Inter e Juve, dite la verità’ e ‘Provaci ancora Kean’Inter, con l'Atalanta si accende anche il mercato: è la sfida di Scamacca, ma nel mirino c'è ScalviniInter, ag. Lautaro: 'Rinnovo? Nessun problema. Tutte le parti vogliono prolungare il contratto'

Cessione Milan a RedBird, è scontro totale per Elliott: Blue Skye viola gli accordi, la Corte minaccia sanzioni

GOALITALIA: Inzaghi contro Pirlo: dalle Champions col Milan e il Mondiale 2006 a Salernitana-SampdoriaCompagni al Milan e in Nazionale, i due hanno condiviso tanti trionfi e momenti fuori dal campo: oggi si sfidano per la terza volta in panchina.

TUTTOSPORT: Pirlo, niente Juve in Coppa Italia: Salernitana agli ottavi, Sampdoria outNon ci sarà il ritorno all'Allianz per l'ex tecnico bianconero, all'Arechi gli uomini di Inzaghi calano il poker. La Cremonese passa al 121', incontrerà la Roma

TUTTOMERCATOWEB: Sampdoria, Pirlo: 'Chi giocava meno doveva farmi capire che mi ero sbagliato'Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo: Ok la differenza di categoria, ma brutta prova della Sampdoria... 'Ho schierato calciatori che hanno giocato poco e mi aspettavo d

REPUBBLICA: Coppa Italia, Pippo Inzaghi elimina Pirlo e ora sfiderà la Juve: Salernitana-Sampdoria 4-0Gara senza storia all’Arechi nella sfida delle panchine tra i due ex campioni del mondo. Avanza la Cremonese: 2-1 al Cittadella ai supplementari, ora la Roma

CMDOTCOM: Sampdoria, i tifosi contestano Pirlo: ‘Alla Juve la formazione te la faceva Ronaldo’Secondo quanto riferito da PrimoCanale, un gruppo di tifosi della Sampdoria ha atteso il ritorno della squadra dopo la brutta sconfitta per 4-0 in coppa Italia contro la Salernitana. Nel mirino dei fans

TUTTOMERCATOWEB: Il Secolo XIX: 'Sampdoria da incubo in Coppa, contestata anche dai tifosi''Sampdoria da incubo in Coppa, contestata anche dai tifosi' scrive Il Secolo XIX. Sconfitta ed eliminazione per la Sampdoria ieri contro la Salernitana. Vittoria di Pippo Inzaghi su Andrea Pirlo per 4

