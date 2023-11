Sampdoria, pieni poteri per Manfredi: contatti con due investitori in vista del mercato di gennaio

De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoPreferisci il Barça o il Real? Kvaratskhelia:"Non lo so, entrambi. Sono due ottimi club"Inter, via alla trattativa per il rinnovo di Lautaro: l'agente atteso a MilanoAusilio punge ancora Lukaku:"Con lui mancate educazione e rispetto".

CMDOTCOM: Sampdoria, non c'è limite al peggio: il destino di Pirlo è a un bivio e qualcosa si è rotto tra Manfredi e RadrizzaniProprio vero, non esiste limite al peggio. Virtualmente retrocessi in Serie C dopo 11 giornate (9 punti raccolti ma soltanto 7 attribuiti in classifica pervia della penalizzazione iniziale) la Sampdoria

TUTTOMERCATOWEB: Il Secolo XIX: 'Sampdoria da incubo in Coppa, contestata anche dai tifosi''Sampdoria da incubo in Coppa, contestata anche dai tifosi' scrive Il Secolo XIX. Sconfitta ed eliminazione per la Sampdoria ieri contro la Salernitana. Vittoria di Pippo Inzaghi su Andrea Pirlo per 4

GOALITALIA: Inzaghi contro Pirlo: dalle Champions col Milan e il Mondiale 2006 a Salernitana-SampdoriaCompagni al Milan e in Nazionale, i due hanno condiviso tanti trionfi e momenti fuori dal campo: oggi si sfidano per la terza volta in panchina.

TUTTOMERCATOWEB: Salernitana-Sampdoria, le formazioni ufficiali: sfida a distanza Ikwuemesi-La GuminaArrivano le formazioni ufficiali di Salernitana-Sampdoria, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia con fischio d'inizio alle ore 18:00. Salernitana (4-3-2-1): Costil; Bronn, Gyomber, Pirola, Bra

CMDOTCOM: Salernitana-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Botheim con Ikwuemesi, c'è De LucaEcco le formazioni ufficiali di Salernitana-Sampdoria (calcio d&39;inizio ore 18). Salernitana (3-5-2): Costil; Bronn, Gyomber, Pirola; Tchaouna, Maggiore, Bohinen, Legowski, Bradaric; Botheim, Ikwuemesi. Sampdoria

