Samira Lui, la dedica del fidanzato Luigi: «Sogno il matrimonio con te»

Samira Lui è tornata alla sua routine quotidiana dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello. «La mamma avrebbe voluto che vincessi, ma al tempo stesso le mancavo tanto quindi è stata contenta per me», ha rivelato Samira a Silvia Toffanin a Verissimo. Tra le sorprese che la padrona di casa aveva preparato per la sua ospite, c'era anche lui, Luigi, il suo fidanzato e i due hanno rivelato i loro piani per il futuro.

Sono molto innamorata e mi è mancato tanto. La mamma è innamorata. È sempre stata molto severa con me, non mi ha approvato nessun uomo. Lui è il primo e l'ultimo. Mi reputo una donna fortunata, perché non so se lui sia l'uomo perfetto in generale, ma è perfetto per me. Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere insieme, vorremmo anche dei bambini», ha raccontato Samira Lui sul fidanzato Luigi.

