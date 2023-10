Saman, Corte: inutilizzabili parole fratello in incidente probatorio

Sarà pubblicato al più presto sul nostro sito, dopo essere stato visionato dalla redazioneRegole per i commentiTi invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti- Più in generale violino i diritti di terzi

Leggi di più:

MediasetTgcom24 »

Saman Abbas, il fratello oggi in aula per il processoI titoli di Sky TG24 del 27 ottobre, edizione delle 8 Leggi di più ⮕

Saman Abbas, tutte le dichiarazioni fatte dal ragazzo «sono inutilizzabili, andava indagato»Nuovo capitolo dell'inchiesta sulla morte di Saman. Sulla base degli elementi raccolti, il... Leggi di più ⮕

Femminicidio di Saman Abbas, inutilizzabili le dichiarazioni fatte finora dal fratello: “Andava…Le dichiarazioni fatte finora dal fratello di Saman Abbas, principale accusatore dei familiari per il femminicidio della sorella, sono inutilizzabili. A stabilirlo, a sorpresa, è stata la Corte d’assiste di Reggio Emilia, dove si sta svolgendo il processo per il femminicidio della 18enne uccisa dopo essersi opposta a un matrimonio forzato. Leggi di più ⮕

Saman Abbas, tutte le dichiarazioni fatte dal fratello «sono inutilizzabili, andava indagato»Nuovo capitolo dell'inchiesta sulla morte di Saman. Sulla base degli elementi raccolti, il... Leggi di più ⮕

Femminicidio Saman Abbas, i giudici sul fratello testimone: “Andava indagato”Il fratello di Saman Abbas e teste chiave nel processo in cui sono imputati i genitori, uno zio e due cugini, andava indagato nell’ambito del procedimento per l’omicidio della sorella. Anche per “assicurargli le garanzie” previste dalla legge. Il giovane A.H. Leggi di più ⮕

Femminicidio Saman Abbas, i giudici sul fratello testimone: “Andava indagato”Il fratello di Saman Abbas e teste chiave nel processo in cui sono imputati i genitori, uno zio e due cugini, andava indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa e morte della sorella. Anche per “assicurargli le garanzie” previste dalla legge. Il giovane A.H. Leggi di più ⮕