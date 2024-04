Salvini prende le distanze da Vannacci e affronta la mozione di sfiducia

Il leader della Lega, Matteo Salvini, prende le distanze dalle posizioni del generale Vannacci sull'omosessualità e non intende rinunciare alla leadership del partito. Oggi la Camera voterà la mozione di sfiducia delle opposizioni nei confronti di Salvini motivata dai rapporti con il partito di Putin.

Salvini si dice sereno e ha ricevuto rassicurazioni dai suoi alleati.

I giovani della Lega stanno con Salvini (per ora), ma Vannacci non piaceRibelli contro l'Europa, ma non contro Salvini. Almeno "per adesso". Contrari al politicamente corretto ma scettici sul generale Vannacci: "Meglio i militanti". Sono queste alcune delle istantanee dall'incontro "Politicamente Ribelli" organizzato dalla Lega Giovani al Mico di Milano.

Lega, la lettera a Salvini: 'No Vannacci alle Europee'Al leader viene chiesto di rompere le alleanze con gli estremisti europei

Intervista a Matteo Salvini sulla leadership della LegaFrancesca Fagnani intervista il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sulla sua posizione di leadership nella Lega e il suo rapporto con altri membri del partito.

Lega, l'accordo con Russia Unita non ha più valoreLa lettera di un gruppo di dissidenti a Salvini: 'No a Vannacci' (ANSA)

Salvini dice che non condivide le parole di Vannacci sugli omosessuali"Per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale...": l'intervista del segretario della Lega a 'Belve'

Belve, Salvini su Vannacci: "Ci stiamo ragionando, ma non condivido parole su omosessuali"'Ci stiamo ragionando': così Matteo Salvini , ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2, ha risposto alla domanda sulla possibi...

