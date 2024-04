Salvini: "Non mi sento di destra, sono antifascista e anticomunista"

In una lunga intervista a Libero Matteo Salvini risponde alla domanda del direttore Mario Sechi sul suo sentirsi di destra o meno: "Onestamente no. Sono antifascista, sono anticomunista, userei la categoria liberale, ma sono tutte categorie superate. Credo in alcuni valori, la famiglia, la patria, la difesa dei confini". "L'accordo con il partito di Putin non c'è più? "Assolutamente. Calenda aspetta la raccomandata con la ricevuta di ritorno, manderò una pec a Putin .

È chiaro che è malafede, come quella di chi ha cercato per anni fondi russi, mai chiesti, né visti né dati". Risponde così il vicepremier dopo che la Camera ha respinto la mozione di sfiducia presentata contro di lui dalle opposizioni, per i legami del Carroccio con il partito Russia Unita del presidente russo. Quanto al conflitto ucraino, "sono d'accordo con Le Pen. Chi viene aggredito ha il diritto e il dovere di difenders

Salvini Destra Antifascista Anticomunista Valori Putin Carroccio Russia Unita Conflitto Ucraino

