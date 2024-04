Salvini lascia la Camera durante il voto di sfiducia

Salvini ha lasciato la Camera dopo il question time, senza presenziare al successivo voto di sfiducia nei suoi confronti. "Ho una riunione sulle concessioni autostradali, vado a fare il mio lavoro di ministro", ha risposto ai cronisti. "È molto grave che Salvini oggi non sia in Aula", ha commentato il leader di Alleanza Verdi-Sinistra, Angelo Bonelli., il partito del presidente russo Vladimir Putin.

Il testo è stato firmato dai leader dei partiti di opposizione: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Nel dettaglio, si accusava Salvini "di non rinnegare i suoi rapporti con Putin". Il Carroccio aveva risposto alle accuse spiegando che "i propositi di collaborazione puramente politica del 2017 tra la Lega e Russia Unita non hanno più valore dopo l'invasione dell'Ucraina". Blindare due ministri senza dare altro spazio alle "tesi abbastanza infondate" delle opposizion

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Intervista a Matteo Salvini sulla leadership della LegaFrancesca Fagnani intervista il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sulla sua posizione di leadership nella Lega e il suo rapporto con altri membri del partito.

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Daniela Santanchè e Matteo Salvini, le mozioni di sfiducia approdano alla CameraCamera, attesa battaglia mozioni contro Salvini e Santanché

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

La Camera respinge la mozione di sfiducia contro il ministro dei Trasporti Matteo SalviniLa Camera dei Deputati ha respinto con 211 voti contrari e 129 voti favorevoli la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. La maggioranza ha deciso di invertire l'ordine dei lavori per votare prima sulla mozione di sfiducia a Salvini e successivamente su quella riguardante Daniela Santanchè. La bocciatura della mozione su Santanchè è considerata scontata. La situazione politica all'interno del centrodestra risulta complessa.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Dà a Matteo Salvini del "cretino": espulsoCon 14 voti a favore, quattro contrari e un'astensione, il direttivo della liga veneta ha espulso l'europarlamentare Gianantonio Da Re, per tutti Toni, un...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Matteo Salvini ultimamente è più esterofilo del solitoIl segretario della Lega preferisce soffermarsi sui risultati di leader stranieri sovranisti anziché commentare le recenti elezioni in Sardegna e in Abruzzo: perché il suo partito non sta andando bene

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Matteo Salvini: "Dossieraggio, esposti in tutte le procure", poi il piano-EuropeeMatteo Salvini parla a Quarta Repubblic a dopo il voto in Abruzzo che ha visto trionfare il centrodestra. Il leader della Lega vuol tenere accesi ...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »