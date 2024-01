Saluti romani: FdI si dissocia, dubbi giuridici del presidente del Senato

Che prende le distanze: "Concordo pienamente con Rampelli quando dice che FdI è totalmente estranea all'episodio dei saluti romani, il partito davvero non ha alcun ruolo o responsabilità in quello che è successo". Però il presidente del Senato solleva dei dubbi giuridici "da avvocato e non da politico" proprio sulle interpretazioni del saluto romano: "C'è incertezza - dice in un colloquio al Corriere della Sera - su come considerare certi gesti in caso di commemorazione di persone defunte".

Di diverso avviso il ministro dell'Interno Piantedosi che parla di "indignazione" di fronte a quelle immagini. Centinaia di saluti romani per Acca Larentia: il caso finisce in Parlamento | La Digos invierà un'informativa in Procura Copia il discorso di Mussolini sul delitto Matteotti in una lettera al Cda, si dimette il manager di 3-I Anastasio "Abbiamo sempre detto ai nostri - spiega La Russa - di non partecipare a certe manifestazioni, che vengono inevitabilmente strumentalizzate da chi vuole attaccarc





MediasetTgcom24 » / 🏆 3. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Saluti romani davanti all'ex sede dell'Msi: polemiche e condanne politicheI saluti romani davanti all'ex sede dell'Msi a Roma per commemorare tre giovani del Fronte della Gioventù uccisi 46 anni fa hanno scatenato polemiche e condanne politiche. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte secondo la Costituzione.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Giorgia Meloni: 'Pozzolo è sospeso e deferito ai probiviri di FdI'La conferenza stampa di fine anno che si sarebbe dovuta tenere il 28 dicembre è stata rinviata a oggi,…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Parte colpo dalla pistola di un deputato di Fdi, uomo ferito durante festa di CapodannoCapodanno, 31enne ferito da colpo arma deputato Fdi Pozzolo

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Atreju, Meloni: 'Noi con la schiena dritta, porteremo l'Italia sul 1° gradino del podio'Atreju 2023, la kermesse di FdI chiude con discorso Meloni

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Via libera della commissione Bilancio del Senato a un emendamento del governoLa commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a un emendamento del governo che riguarda le pensioni di vecchiaia di medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. Le pensioni anticipate rimangono penalizzate, ma i sanitari avranno un taglio più soft. I dirigenti medici e gli infermieri potranno rimanere al lavoro fino ai 70 anni.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Via libera della commissione Bilancio del Senato alla manovraLa commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra dopo una lunga maratona notturna di votazioni sugli emendamenti. Il provvedimento arriverà in Aula il 20 dicembre e il voto finale è previsto per il 22 dicembre. Inoltre, è stato approvato un testo comune delle opposizioni che destina 40 milioni di euro ad iniziative contro la violenza sulle donne.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »