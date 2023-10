Salute, report 'Mai più soli': adolescenti poco resilienti soffrono pressione sociale

E’ basso il livello di resilienza negli adolescenti. Hanno risorse medio-basse nella regolazione delle emozioni, e difficoltà, soprattutto nelle ragazze, in alcune dimensioni dell’auto-compassione. Scuola e pressioni sociali, dipendenze e nuove dipendenze sono i problemi principali indicati da 3 giovanissimi italiani su 10.

Nel corso dell’incontro è stato presentato anche il progetto ‘Prefigurare il futuro’, approccio neuro-psicopedagogico di intervento a favore degli adolescenti nelle scuole italiane, e la campagna di sensibilizzazione multicanale nazionale ‘Mai più soli’, lanciata dalla stessa Fondazione Patrizio Paoletti il 10 ottobre in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

Il report ‘Focus adolescenza: sfide e risorse positive nel post pandemia. Un approccio neuro psicopedagogico per educare al benessere e prefigurare il futuro’ contiene i risultati degli studi - realizzati tra il 2022 e il 2023 su un campione di 2. headtopics.com

Altri studi, alcuni dei quali già pubblicati su journal e volumi peer reviewed, evidenziano attività educative per promuovere alcune capacità importanti per il futuro degli adolescenti e per sostenerli nelle sfide attuali.

"In un contesto come quello attuale di forte complessità e di nuove emergenze - sottolinea Gianni Bernardi, presidente di Fondazione Patrizio Paoletti - serve una nuova educazione alla salute e al benessere. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel 1948 ha definito la salute come uno stato di completo benessere fisico mentale e sociale. headtopics.com

Nel corso dell’evento, è stata ricordata anche la campagna di sensibilizzazione ‘Mai più soli’ che ha i volti di Emily e Samuele (studenti) Floriana (mamma), beneficiari dei progetti di Fondazione Patrizio Paoletti che, insieme a Elena Perolfi, vice-presidente e responsabile dei progetti pedagogici della Fondazione, lanciano la campagna multicanale nazionale per sensibilizzare quante più persone possibili - con video-spot, news, materiali divulgativi e approfondimenti all’interno...

