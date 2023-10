Saluta Giuntoli, ma c’è il sostituto: la Juve ‘scippa’ ancora il Napoli

Individuato il sostituto capo-scout per la Juventus in caso di partenza di Tognazzi, ecco il fidato collaboratore di Giuntoli al Napoli e vera opzione per il futuro bianconeroè a caccia della forma migliore in campionato per puntare concretamente all’obiettivo Scudetto ma non demorde neppure fronte mercato.

. Proprio nelle prossime ore il dirigente bianconero potrebbe infatti salutare a mezzo di una risoluzione consensuale del proprio contratto con la ‘Vecchia Signora’, al fine di sposare la neonataVia Tognozzi e dentro Micheli, potrebbe ricomporsi il duo con Giuntoli alla Juventus

Come raccontato dal giornalista Mirko Nicolino sul proprio canale Twitter, nel caso in cui la partenza di Tognozzi dovesse essere concretizzata in direzione Granada alloraLa Juventus potrebbe accogliere Micheli in sostituzione di Tognozzi (LaPresse) – calciomercato.it headtopics.com

Micheli, già collaboratore fidato di Giuntoli al Napoli, rappresenterebbe l’ennesimo rinforzo strappato al club partenopeo dopo l’annessione del tanto bramato direttore sportivo fiorentino con cui si è reso protagonista diObiettivo principale della Juventus resta quello di migliorare l’organico a disposizione con colpi di caratura già dal prossimo anno. Tenendo sempre d’occhio la questione meramente economica.

