Salta la fila al McDonald's, rissa e colpi di pistola. Finisce malissimo: il video

tra ragazzi e poi gli spari. Scene da far west davanti al McDonald's. Tutto, a quanto pare, sarebbe nato per una fila non rispettata e un sorpasso di troppo lungo la coda del McDrive, il punto di ritiro in auto del noto fast food americano.

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, durante la violenta rissa scoppiata domenica 29 ottobre intorno alle 5 del mattino, Stefano Iasevoli avrebbe chiesto l'intervento del padre e quando l'uomo è arrivato, armato, gli avrebbe indicato la persona da colpire. Salvatore Iasevoli avrebbe quindi esploso diversi colpi contro Rosario Liguoro, colpendolo alla gamba, e anche contro suo fratello, rimasto fortunatamente illeso.

I motivi della rissa? All'origine di tutta la vicenda ci sarebbe un sorpasso lungo la coda del McDrive: un'auto in cui c'erano alcune ragazze avrebbe superato le altre in fila. I due arrestati saranno presto portati nel carcere di Poggioreale. Intanto restano gravissime le condizioni del ragazzo ferito: è stato portato in camera operatoria per la terza volta e resta in pericolo di vita. headtopics.com

Alcune immagini relative al violentissimo episodio avvenuto la scorsa notte a Sant'Anastasia stanno circolando in queste ore: le ha postate il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza verdi e sinistra). Nel video si sentono chiaramente alcuni dei colpi di pistola esplosi durante la rissa, e sul finale sono visibili alcune chiazze di sangue conseguenza delle aggressioni.Il tuo browser non può riprodurre il video.Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Rissa e spari in rissa, due feriti a Napoli: uno è graveScontro violento questa mattina all'esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia, in via Palmentola Leggi di più ⮕

Premier League, Wilson non basta al Newcastle: col Wolverhampton finisce 2-2Pareggio in trasferta per il Newcastle. La formazione avversaria del Milan in Champions League è stata infatti bloccata sul 2-2 dal Wolverhampton. Una doppietta di Wilson porta due volte in vantaggio Leggi di più ⮕

Bundesliga, il Lipsia gioca a tennis con il Colonia: finisce 6-0, doppietta per OpendaDopo la netta affermazione del Bayern Monaco sul Darmstadt, un'altra goleada in Bundesliga. Il Lipsia ha infatti piegato addirittura 6-0 il Colonia. Werner su rigore apre le marcature al 15', poi una Leggi di più ⮕

Boloca risponde a Zirkzee, tra Sassuolo e Bologna finisce 1-1: gli highlightsContinua il momento poco felice del Sassuolo che in casa non va oltre l'1-1 contro il Bologna. I felsinei passano in vantaggio al 3' con Zirkzee, poi al 44' il pareggio firmato da Boloca. Per i nerove Leggi di più ⮕

Juventus-Verona, il VAR finisce nel caos: “È uno scandalo”Calciomercato e altro Leggi di più ⮕

Reggiana corsara in casa della Feralpisalò, finisce 3-0: gli highlightsColpo esterno della Reggiana che si è imposta per 3-0 sul campo della Feralpisalò. A decidere il risultato le reti realizzate da Antiste, Cigarini e Pieragnolo. Gli emiliani si portano così a quota Leggi di più ⮕