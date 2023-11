In Blocco 181 interpreta Snake, personaggio che lo ha trasformato in un attore. Ma la vera notizia è che Salmo vuole fare il regista: “Non voglio diventare un interprete famoso, la mia carriera già ce l’ho, sono a posto. Voglio fare il regista: è un sogno che ho da quando ero ragazzino. Ho un’idea per un film che è una bomba. È una roba gigantesca, ce l’ho in testa da 5-6 anni. Da qui a un altro paio cercherò di buttarlo giù. Se dovessi fare anche solo un film sarà questo”.

A Milano, sul set della serie Sky, di cui in questi giorni sono in corso le riprese della seconda stagione, si sta quindi allenando per imparare il mestiere. “Il regista è una sorta di psicologo degli attori, quindi devi parlare la stessa lingua” ci dice, spiegando meglio: “Anche se il cinema è come la kryptonite per un rapper: recitare ti porta a distruggere il tuo ego per creare, mentre il rapper ne è pieno”. Il suo personaggio è il braccio destro del signore della cocaina del quartier





