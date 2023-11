Salmo e Noyz Narcos, 'un joint album tra rap e horror'

E' un viaggio a ritmo di rap, quello che Salmo e Noyz Narcos hanno intrapreso per il loro 'CVLT', che si legge 'cult' ed è il joint-album in uscita il 3 novembre, all'insegna dei rispettivi modi di intendere il genere. Tante le declinazioni sul tema, distribuite nelle quindici tracce in totale, da 'Anthem' a 'La fine', passando per rime, citazioni (anche reciproche) e contaminazioni.

"La passione per i film horror è figlia dei tempi in cui sono cresciuto - ha detto Noyz - perché da ragazzini volevano vedere solo mostri e cose del genere. Tutti a casa dovevamo avere una videocassetta horror da vedere. Se c'era scritto vm 14, andava visto".

Salmo e Noyz Narcos: tutto sul nuovo album 'CVLT' (con Dario Argento)Il loro album collaborativo CVLT è pronto a lasciare il suo segno sulla scena rap italiana. Salmo e Noyz Narcos, due tra i rapper più influenti dell'hip hop del nostro Paese, pubblicheranno questo disco venerdì 3 novembre. E c'è anche Dario Argento. Leggi di più ⮕

Salmo e Noyz Narcos raccontano CVLT: 'Tra noi stima e rispetto. Argento? King indiscusso'Ecco 'CVLT', l'album di Salmo e Noyz Narcoz esce il 3 novembre. INTERVISTA Leggi di più ⮕

Salmo e Noyz Narcos raccontano CVLT: 'Tra noi stima e rispetto. Argento? King indiscusso'Ecco 'CVLT', l'album di Salmo e Noyz Narcoz esce il 3 novembre. INTERVISTA Leggi di più ⮕

Salmo e Noyz: «L’Italia non è ancora pronta per l’hip hop a Sanremo. I giovani rapper? Pischelli in playback...I due rapper pubblicano il joint album «Cvlt»: «Fare un disco solista è sfiancante» Leggi di più ⮕

Tra Salmo e Noyz c'è Dario Argento. 'Ci siamo presi bene'Oggi funzionano le collaborazioni. Nelle singole canzoni si chiamano 'feat' e ormai sono ovunque Leggi di più ⮕

James Blunt racconta il nuovo album: 'Il mio posto nel mondo è cambiato'Il cantautore inglese torna dopo quattro anni pubblicando il nuovo 'Who we used to be' Leggi di più ⮕