Salmo e Noyz Narcos raccontano CVLT: 'Tra noi stima e rispetto. Argento? King indiscusso'

Il 3 novembre esce “CVLT”, il primo album collaborativo di Salmo & Noyz Narcos, due dei rapper che più hanno plasmato il rap italiano negli ultimi 15 anni. Un album che è stato annunciato con un corto ad hoc, scritto e diretto dal Maestro Dario Argento e presentato alla Festa del Cinema di Roma il 27 ottobre: “Fondamentale l’alchimia: tra noi c’è molta stima.

Noyz: Sapevamo entrambi di essere un cult nel nostro genere e per i nostri appassionati. L’unione dei due “già cult” non poteva che creare un culto ancora più grande…(Salmo: Ci conosciamo da un sacco di tempo, dal 2012. Essendo più piccolo di lui, ero un suo mega fan e ho aperto un suo live in Sardegna, dove ho vissuto. Da lì ci siamo conosciuti e ci siamo picchiati un paio di volte…poi però abbiamo fatto la pace e abbiamo fatto un disco insieme.

Noyz: il processo di scrittura è molto semplice. Una volta che viene individuata una base che piace a entrambi (cosa difficilissima perché a lui piacciono delle cose e a me delle altre…arrivare a quel punto significa aver passato almeno un giorno a scegliere e selezionare campioni, giri di piano e di basso e mille altre cose), basta un input e si inizia. headtopics.com

Salmo: Basta veramente un input…mi basta sentire due barre che ha scritto e capisco. Ci capiamo a vicenda. Noyz: In realtà non ci siamo mai scannati perché siamo molto fan l’uno dell’altro; quindi, ciascuno di noi accoglie ciò che scrive l’altro. La magia che si crea in uno studio musicale tra due artisti forti è proprio quello che ti porta a pensare: “Bello, sì, questo è qualcosa di figo”Salmo: Tuttora ancora non ci crediamo…qualcosa di incredibile.

Noyz: I dischi devono prima maturare per un po’ di mesi e poi vanno suonati…Abbiamo già avuto esperienze dal vivo insieme e sono state molto funzionali ed epocali, vista la risposta del pubblico. E questo è uno die motivi che ci ha portato a fare un disco insieme. headtopics.com

