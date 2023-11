Ad oggi è lui il punto di riferimento tecnico della squadra di Filippo Inzaghi, ma per il quotidiano non è da escludere totalmente un addio nel mercato di gennaio, a fronte di un'offerta ovviamente convincente per il club campano.

e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com