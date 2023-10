Salernitana, Inzaghi: 'Dobbiamo fare di più. Ripartiamo dal secondo tempo di oggi'

. I granata hanno perso 1-0 sul campo del Genoa il match valido per la decima giornata. Fra pochi istanti, il tecnico interverrà in conferenza stampa per analizzare il match del"Ferraris". Segui la diretta testuale su"Quando si entra è chiaro che le cose non vanno. Ma oggi i ragazzi hanno dimostrato che le gambe iniziano ad esserci.

Nel secondo tempo presente un uomo d'ordine come Bohinen e ha riempito meglio l'area di rigore. Tornasse indietro partirebbe allo stesso modo? "Chi è entrato ha dato le risposte, parlare dopo è semplice. Abbiamo capito che potevamo pareggiarla e forse lo avremmo anche meritato"."Il livello è alto. Il Genoa non lo scopro certo io. E' una squadra ben attrezzata che nel primo tempo ha meritato il vantaggio. Nella ripresa la mia squadra avrebbe meritato il pareggio. Spiace, ma in questo momento dobbiamo pensare a lavorare"."Su di lui non avevo dubbi.

Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. headtopics.com

e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com

Italia Notizie

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

- Salernitana, Inzaghi: 'Convinto che faremo una grande partita a Genova'Inizierà a breve la conferenza stampa del tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi, pronto a presentare la sfida in programma domani sera allo stadio Ferraris contro il Genoa. Potrete seguire la dir Leggi di più ⮕

- Salernitana, Inzaghi: 'Tifosi splendidi e grande società: c'è tutto per restare in serie A'Inizierà a breve la conferenza stampa del tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi, pronto a presentare la sfida in programma domani sera allo stadio Ferraris contro il Genoa. Potrete seguire la dir Leggi di più ⮕

Salernitana, Inzaghi: 'Non ho ancora deciso chi è il titolare in porta'Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Genoa: "Non abbiamo una punta che abbia nelle gambe la possibilità di fare i 90 minuti. Leggi di più ⮕

Genoa-Salernitana, le formazioni ufficiali: Gilardino ritrova Retegui, Inzaghi si affida a DiaSi apre questa sera la decima giornata di campionato. Genoa e Salernitana si daranno battaglia sul green del 'Ferraris' per uno scontro importante per la zona salvezza. I rossoblu iniziano con oggi un Leggi di più ⮕

Genoa-Salernitana 1-0, riparte il Grifone, Inzaghi resta giùNell’anticipo del 10° turno decide un gol di Gudmundsson, traversa di Mazzocchi per i campani, ancora senza vittorie e penultimi Leggi di più ⮕

Calabria su Psg-Milan: «Dobbiamo cambiare tutto»Molto duro il capitano del Milan nell’analisi sulla prestazione in Champions: «Non possiamo prendere gol come il secondo, dobbiamo essere già piazzati. Problemi sia psicologici che tattici» Leggi di più ⮕