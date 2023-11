Salernitana, Inzaghi: 'Abbiamo bisogno di riassaporare il gusto della vittoria, dobbiamo trovare continuità'

ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Queste le parole riportate dal sito ufficiale del club campano: "

Domani mi aspetto di vedere la squadra che ho visto nel secondo tempo di Genova per tutto l’arco della partita. Al mio arrivo sapevo che la situazione era complicata ma adesso è arrivato il momento di dare continuità alle prestazioni perché solo in questo modo arriveranno anche i risultati. Vogliamo superare il turno per affrontare la Juventus e acquisire fiducia e il secondo tempo giocato contro il Genoa deve essere la base di partenza.

CAMBI DI FORMAZIONE - "Cambieremo qualcosa ma poco perché la gara più importante è quella di domani. Abbiamo bisogno di trovare intensità e prestazioni quindi non ci saranno rivoluzioni. La Sampdoria sta vivendo un momento di difficoltà ma sono sicuro che ne uscirà perché Andrea Pirlo ha le qualità per risollevare la squadra e una piazza del genere merita di tornare presto in Serie A. headtopics.com

