Sale il rischio escalation con armi di Iran e Corea

Non è escluso che proprio in quell'area possano essere schierati entro la fine dell'anno battaglioni nordcoreani e miliziani provenienti dall'Iran. Ieri una delegazione russa ha incontrato a Teheran il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale dell'Iran Ali Akbar Ahmadian. Si è parlato della crisi in Medioriente, ma soprattutto di collaborazione militare per l'Operazione Speciale.

Nel 617esimo giorno di combattimenti aerei ucraini hanno distrutto due basi russe sulla lingua di Arabat, che costeggia a ovest la penisola di Crimea dal litorale del Mar d'Azov fino alla penisola di Kerch. Lo stesso ponte è stato messo in sicurezza con fumogeni dai target di Kiev. «Nelle ultime 24 ore, il nemico ha bombardato 118 insediamenti in 10 regioni.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Guerra Ucraina, Corea del Nord invia un milione di proiettili alla Russia: ecco su cosa collaborano Putin e KiLa Corea del Nord ha inviato alla Russia oltre un milione di proiettili d'artiglieria da...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Da Seul: «Armi della Corea del Nord in Russia per guerra all'Ucraina»Secondo il Comando di Stato Maggiore congiunto sudcoreano, la Corea del Nord potrebbe aver fornito...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Trovano nella nuova casa una bomba come suppellettile: transennata la zona per il disinnescoCELANO «È stato trovato uno ordigno della seconda guerra mondiale: era stato...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Lo sberleffo come arma segreta di Putin, favorita da 007 e informatori nella ReteUna lunga serie di prese in giro a famosi e politici, da Elton John a Merkel, da Bush a Erdogan

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Cacace, il terzino ‘vice-Pezzella’ come sta andando nella stagione di A 23/24?Calciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Von der Leyen a Sarajevo, futuro della Bosnia è nella Ue - Altre News'Il futuro della Bosnia-Erzegovina è nell'Unione europea, e voglio sottolineare quanto sia forte il nostro sostegno al vostro percorso europeo': lo ha detto la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen in visita oggi a Sarajevo, ultima tappa del...

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕