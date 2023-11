Salah e De Bruyne in Arabia: cosa c’è di vero (e cosa no)

Come peraltro accaduto all’inizio di questa stagione, con l’operazione alla gamba destra che lo terrà ai box probabilmente fino alla fine del 2023. Alcunidi oltremanica parlano già di un nuovo contatto tra l’Al-Nassr e l’entourage di De Bruyne, e di un City disposto a trattare sulla base di un cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: De Bruyne tentato dall'Arabia Saudita: i soldi potrebbero fargli lasciare il Manchester CityLa Saudi Pro League ha sondato Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City è da tempo finito nel mirino dell'Arabia Saudita ed è diventato adesso un obiettivo primario, dato che la ricerc

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: L'Arabia Saudita tenta De Bruyne: il Manchester City fissa il prezzoLa Saudi Pro League ha sondato Kevin De Bruyne: il centrocampista del Manchester City è finito nel mirino dell&39;Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Football Insider, il centrocampista

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Scontro legale tra la Juve e Ronaldo: respinto un ricorso, ora cosa succedeIl club bianconero ha parlato della vicenda dopo la pubblicazione del bilancio al 30 giugno 2023

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Ft, 'pressing Israele su Ue, Egitto accolga i rifugiati da Gaza'Il tentativo nei giorni scorsi, big europei hanno respinto l'idea (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Terry: 'De Bruyne al Chelsea era come un bambino con cui nessuno vuole giocare'Nel corso del 'Obi One Podcast', il difensore del Chelsea John Terry ha parlato dei suoi trascorsi al Chelsea e in particolare di un paio di compagni che non hanno avuto il successo che tutti di sareb

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Lazio, l'Arabia torna su Marusic: punto fermo per Sarri, ma in estate può raggiungere MilinkovicL'Arabia punta ancora una volta il campionato italiano. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Tempo, starebbe tornando di moda in queste ora un possibile interessamento da parte dell'Al Hila

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕