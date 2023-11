Sabrina Di Girolamo, tetraplegica dopo l'operazione eseguita dallo specializzando. L'ex Miss sarà risarcita co

Le perizie e il risarcimento Un eclatante caso di malasanità, come messo nero su bianco dalle perizie disposte a suo tempo dal Tribunale civile scaligero, che nei mesi scorsi aveva condannato l’Azienda ospedaliera e due medici a risarcire a favore della vittima e dei suoi familiari, in solido tra loro, la somma complessiva di un milione 636mila euro. Adesso una consistente tranche della somma, quella a carico dell’ospedale, è stata corrisposta: 769.900 euro.

