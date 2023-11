Saboris Antigus, viaggio tra autentici sapori sardi

Un traguardo che sottolinea la profonda connessione tra le tradizioni secolari e le delizie culinarie di Trexenta e Sarcidano, due sub-regioni storiche della Sardegna centro-meridionale. In programma una vasta gamma di esperienze, dalle mostre e i percorsi museali agli intrattenimenti musicali e tradizionali, dalle attività all'aria aperta per esplorare le bellezze naturali ai tour storici guidati, dai laboratori di cucina o di arti tipiche alle gustose degustazioni e molto altro ancora. Scopo dell’iniziativa valorizzare l'intera area geografica e le sue ricchezze, tangibili e intangibili.

Il ricco calendario di eventi, articolato tra i nove borghi partecipanti (di cui si possono conoscere i dettagli su profilo della rassegna, offre un'opportunità unica per immergersi nell’atmosfera coinvolgente di Saboris Antigus. Il via è stato a Gergei il 29 ottobre.sono il 5 novembre a Selegas, il 12 a Serri, il 19 a Siurgus Donigala e il 26 a Gesico, il 3 dicembre a Suelli, l'8 a Guasila, il 17 a Mandas e il 23 dicembre a Nurri.

Tra le novità dell'edizione 2023, spicca la possibilità di prenotare gli Home Restaurant presso alcuni dei comuni aderenti, in modo che i visitatori possano avere l’opportunità unica di assaporare la più autentica ospitalità dei borghi. In diversi paesi coinvolti, inoltre, saranno allestite le accoglienti "Oasi Nonni e Famiglie".

