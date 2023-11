Sabato sarò in piazza: il 4 novembre le guerre si fermano, non si festeggiano!

Una manifestazione chiara negli obiettivi che si pone l’obiettivo di dare voce alla maggioranza del popolo italiano che è contro la guerra, per la trattativa, contro l’invio di armi in Ucraina ma che non viene in alcun modoa quel mondo politico di centrodestra e centrosinistra che – con diversi accenti – continua a mettere al centro la “vittoria”.

Gaza, sondaggi: Italia spaccata sulle responsabilità di Israele e Hamas. Il 45% teme un attacco terroristico Se il cessate il fuoco e il blocco dell’invio di armi è il primo passo, la richiesta dell’uscita dell’Italia dalla Nato è il secondo passo per la pace. Oggi infatti l’organizzazione atlantica è il principale strumento didegli altri paesi del mondo (siamo ben oltre i mille miliardi di spesa all’anno a fronte dei 3-400 miliardi spesi complessivamente da Cina, Russia, India, etc).

Per il 70 per cento degli americani il supporto degli Stati Uniti a Israele è stato “eccessivo” (e 3 su 4 temono un attentato). Il sondaggio– è alla base del conflitto e delle enormi sofferenze di cui siamo testimoni. La responsabilità politica dei morti palestinesi come di quelli israeliani ricade per intero sui governi israeliani che si sono opposti negli ultimi 50 anni ad applicare le risoluzioni delle Nazioni Unite.

Vi invitiamo quindi a partecipare alla manifestazione di sabato, perché il 4 novembre le guerre si fermano, non si festeggiano!

