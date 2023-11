Sì all'elezione diretta del premier. A chi dice che si rischia una svolta autoritaria, bisognerebbe rispondere che allora lo sarebbero anche l'America, la Francia e i sindaci di tutta Italia. Non scherziamo: l'elezione diretta del premier va bene. Vediamo se il resto della riforma funziona, ne parleremo in Parlamento' lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a margine dell'aperto del tour 'Volare Alto'.

