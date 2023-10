Russia, le news di oggi. Michel: “L'Ucraina resta una priorità per l'Ue”. Media: “Mosca gius…

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato che presto “la commissione presenterà una proposta su come usare i profitti generati dagli asset russi congelati” e che è in preparazione il dodicesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. La guerra in Ucraina è stata uno dei temi centrali del vertice Ue con i rappresentanti dei vari Paesi che hanno ribadito l’impegno nel sostegno a Kiev.

